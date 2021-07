El Shaarawy, l’attaquant de l’AS Roma, empêche un homme de lui voler sa Lamborghini : le voleur l’accuse de coups et blessures

Les faits qui sont reprochés à Stephan El Shaarawy, ancien international italien, remontent à Février 2021. L’attaquant de l’AS Roma rendait visite à un ami et ancien coéquipier de l'AC Milan, où il a joué entre 2011 et 2016, quand il a aperçu un homme en train d'essayer de voler sa Lamborghini. Il l’a poursuivi, rattrapé et mis à terre. Interpellé, le voleur a été condamné à un an et demi de prison pour tentative de vol.

Mais cinq mois plus tard, le prévenu a décidé d'attaquer El Shaarawy pour coup et blessures graves et le joueur a fait à son tour l'objet d'une enquête par la police transalpine. Le voleur dit avoir été frappé par le footballeur au moment des faits. Cependant, des témoins disent l'avoir vu se donner des coups tout seul pour faire croire à une attaque, a rapporté le journal italien Corriere della Sera.

El Shaarawy sera entendu par la justice à la fin du mois de juillet. L'avocat de l'attaquant italien a affirmé que "l'accusé est une personne qui a volé une voiture. Il peut dire ce qu'il veut, mais il faudra que cela soit prouvé".