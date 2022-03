L'aventure tourne mal: Mesut Ozil écarté par Fenerbahçe après avoir contesté son remplacement

Mesut Ozil a été écarté de l'équipe première de Fenerbahçe, a annoncé jeudi le club turc. Ozan Tufan est également mis à l'écart. Fenerbahçe ne précise pas les raisons de cette décision.



Le milieu de terrain allemand, champion du monde en 2014, est arrivé à Fenerbahçe en janvier 2021, suscitant l'enthousiasme des supporters stambouliotes. Quelques mois plus tard, des voix s'élevaient déjà pour exprimer leur déception quant à ses performances. Le président du club Ali Koc avait par exemple déclaré, en novembre, dans une interview qu'Ozil devait "mettre de côtés ses affaires et se concentrer davantage sur la manière dont il peut apporter la meilleure contribution et donner le meilleur de lui-même à Fenerbahçe".

Les médias turcs ont fait état de désaccords entre Ozil et le club. Selon le média Fanatik, le joueur n'aurait pas apprécié son remplacement dès la mi-temps le week-end passé face à Konyaspor (victoire 2-1) et en aurait fait part à son entraîneur, Ismail Kartal.