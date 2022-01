En danger, Benjamin Mendy intègre une prison de haute sécurité en Angleterre

Le Français Benjamin Mendy a été transféré, le 23 décembre dernier, dans la prison de Strangeways. Selon le Sun, le joueur loge désormais dans un établissement de catégorie A, soit de haute sécurité, où sont aussi enfermés des meurtriers et tueurs en série.

Une telle décision se justifie par le fait que l'administration pénitentiaire jugeait le Français en danger. Dans son ancien établissement, il était jugé trop reconnaissable, ce qui pouvait pousser d'autres détenus à des actions dangereuses. Mendy est en prison depuis le mois d'août.

Son procès a été reporté au mieux au 27 juin. Vendredi, Mendy devra décider s'il plaide coupable ou non des accusations de sept viols et d'une agression sexuelle, toutes commises entre octobre 2020 et août 2021. Il risque plusieurs décennies de prison.