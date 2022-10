En difficulté à Manchester, Ronaldo est défendu par sa soeur qui le compare à... Jésus-Christ

Pas dans la meilleure forme de sa vie en ce moment du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo doit régulièrement se contenter du banc depuis l'arrivée du Néerlandais Erik Ten Hag.

Son coach n'hésite d'ailleurs pas à remettre Ronaldo à sa place. Dernier exemple en date : lors du match face à Tottenham le 19 octobre, le Portugais refuse de monter au jeu. Une décision qui ne sera pas sans conséquence puisque son entraîneur décide de l'envoyer s'entraîner... avec l'équipe réserve.

La soeur de Cristiano, toujours prête à défendre son frère via son compte Instagram a sauté sur l'ocassion pour envoyer une pique à l'entraîneur du quintuple Ballon d'Or.

Dans son post, elle écrit : "Une personne qui est née pour briller entre les mains de Dieu ne sera défait que par quelqu'un qui n'a jamais porté ses chaussures. Il est et sera l'histoire". Suivi d'un verset de la Bible : "Cet homme vous a été livré par le plan délibéré et la prescience de Dieu ; et vous, avec l'aide d'hommes méchants, vous l'avez fait mourir en le clouant sur la croix". Une référence ici, donc, à Jésus-Christ.

Elle a ensuite partagé une vidéo de José Mourinho qui explique que "si vous n'êtes pas capable d'entraîner des grands joueurs, alors vous ne pouvez entraîner personne".

Un petit tacle pour Ten Hag, donc.