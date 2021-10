En pleine forme, Cristiano Ronaldo vise le Mondial 2022...et peut être plus!

Inoxydable et toujours aussi performant à 36 ans, Cristiano Ronaldo compte porter le Portugal jusqu'au Mondial-2022 et peut-être au-delà de la Coupe du monde organisée par le Qatar, adversaire de la Seleçao samedi en amical avant un match qualificatif face au Luxembourg mardi, également à Faro.

Pour valider tranquillement son billet vers le Qatar, le Portugal entend conserver son avance sur la Serbie, de deux points actuellement, jusqu'au choc au sommet de ce groupe A, prévu le mois prochain à Lisbonne en clôture des qualifications européennes.

Avec sept buts en autant de matches disputés entre club et sélection depuis son retour à Manchester United à la fin du mois d'août, "CR7" a parfaitement lancé sa saison après un exercice terne à la Juventus.

Il vient ainsi d'être élu joueur du mois de septembre en Premier League.

Sa forme a de quoi faire rêver beaucoup de joueurs qui, en arrivant dans sa tranche d'âge, ont dû raccrocher les crampons, mettre un terme à leur carrière internationale ou rejoindre des championnats moins exigeants physiquement.

Cette fraîcheur n'étonne même plus ceux qui fréquentent le quintuple Ballon d'or au quotidien, comme son entraîneur chez les "Red Devils" Ole Gunnar Solskjaer.

"Je ne serais pas surpris si Ronaldo jouait encore à 40 ans (...), sa condition physique est impressionnante, il a toujours faim et continue à se fixer des objectifs", affirmait l'entraîneur norvégien fin septembre.



"A son maximum"



Au Portugal, on compte sur lui pour le Mondial qatari (21 novembre-18 décembre) et son âge ne fait pas débat. L'attaquant né sur l'île de Madère aurait alors, à presque 38 ans, l'occasion d'entrer dans le cercle très fermé des joueurs ayant disputé cinq Coupes du monde, aux côtés de l'Italien Gianluigi Buffon ou de l'Allemand Lothar Matthäus.

"Je ne sais pas si ce sera le dernier (Mondial, NDLR) de Cristiano (...) mais je crois qu'il sera, comme toujours, à son maximum pour aider la sélection à gagner ce titre", assurait mardi en conférence de presse Ruben Neves, milieu de Wolverhampton et coéquipier de Ronaldo en sélection.

Muet sur son avenir en équipe nationale, Cristiano Ronaldo n'a jamais évoqué publiquement la fin de l'aventure commencée en août 2003, marquée par les premiers titres de l'histoire du Portugal à l'Euro-2016, puis en Ligue des nations en 2019.

"Si cela ne tenait qu'à moi, je ne jouerais que les matches importants: ceux de la sélection et ceux en Ligue des champions. Ce sont les rencontres qui me motivent, avec un enjeu et de la pression", avouait-il en novembre 2020, dans un entretien au magazine France Football.

Interrogé sur la longévité de son capitaine, le sélectionneur Fernando Santos joue la prudence, comme à son habitude.



"Boule de cristal"



"Je n'ai pas de boule de cristal, lui seul pourra répondre à cette question en fonction de sa forme physique", assurait la semaine dernière l'entraîneur de 66 ans, sur le banc de la Seleçao depuis 2014 et sous contrat jusqu'à l'Euro-2024.

En attendant, et après avoir franchi la barre des 109 buts de l'Iranien Ali Daei pour s'installer seul sur le trône de roi des buteurs en sélection le mois dernier (111), Cristiano Ronaldo vise un autre record individuel lors de cette trêve internationale.

S'il foule le gazon du stade de l'Algarve face au Qatar ou le Luxembourg, il dépassera les 180 sélections de l'Espagnol Sergio Ramos, toujours pas convoqué avec la "Roja" pour jouer la phase finale de Ligue des nations en raison d'une longue blessure.

L'astre portugais deviendrait alors le joueur le plus capé des sélections européennes, seulement quelques jours après avoir doublé un autre Espagnol, Iker Casillas, pour établir un nouveau record d'apparitions en Ligue des champions (178).

Le record mondial de sélections en équipe nationale détenu par le Malaisien Soh Chin Ann (195), défenseur dont la carrière internationale s'est étendue de la fin des années 1960 jusqu'au milieu des années 1980, semble aussi inatteignable que l'était celui d'Ali Daei. Mais peut-être pas pour Cristiano Ronaldo.