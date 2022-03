En pleine guerre en Ukraine, la Russie propose d'organiser l'Euro 2028 ou 2032 dans son pays

La Russie va poser sa candidature pour organiser l'Euro 2028 ou l'Euro 2032 de football malgré sa suspension après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a confirmé Alexander Dyukov, le président de la fédération russe de football, à l'agence de presse russe TASS mercredi.



Dyukov a confirmé que tous les documents avaient été remis à l'UEFA, l'instance du football européen, ce mercredi, dernier jour pour poser sa candidature. Le président de la fédération russe a ajouté que la Russie a l'expérience de la Coupe du monde 2018 et des matches de l'Euro 2020 joués à Saint-Pétersbourg. L'UEFA a prévu d'annoncer les candidatures retenues pour l'Euro 2028 et l'Euro 2032 début avril.

Plus tôt mercredi, la Grande-Bretagne et l'Irlande avaient confirmé leur candidature jointe pour l'Euro 2028. La Turquie avait aussi confirmé sa candidature pour l'Euro 2028. L'Italie serait également intéressée pour l'Euro 2032. Les équipes russes ont été exclues de toutes les compétitions par l'UEFA et la FIFA, la fédération internationale, après l'invasion de l'Ukraine. Une décision contestée par la fédération russe devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).