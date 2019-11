En revalidation, un joueur de Chelsea SURPRIS torse nu dans une boîte de nuit à Dubaï (vidéo)

Ross Barkley a "manqué de professionnalisme", a regretté son entraîneur à Chelsea Frank Lampard, après la publication de photos de son milieu de terrain torse nu dans une boîte de nuit à Dubaï pendant la trêve internationale.

"Il a fait preuve d'un manque de professionnalisme en ce qui me concerne", a déclaré le technicien de 41 ans, qui soutient malgré tout "encore aujourd'hui" Barkley.

Lampard a décidé de se montrer plus inflexible avec ses joueurs, mais ne "veut pas être un dictateur". "Je ne contrôle pas chaque instant de la vie de mes joueurs. Je ne pense pas que ce qu'il a fait soit si terrible", a estimé l'ancien milieu vedette de Chelsea.

L'international anglais, qui revient d'une blessure à une cheville, ne fait toutefois pas partie du groupe qui se rendra en Espagne mercredi, pour le match contre Valence en Ligue des champions, crucial pour la qualification en huitièmes de finale.

"Ross a été blessé, l'est encore un peu, et ressent un peu de douleur au tir. Il lui suffit de se remettre en forme et de bien s'entraîner", a expliqué Lampard. "Je n'en tiens pas rigueur à mes joueurs. J'aime bien Ross, c'est bien entendu un de mes joueurs", a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois que le joueur de 25 ans dérape hors des terrains: il avait été impliqué il y a quelques semaines dans une dispute avec un chauffeur de taxi après avoir renversé des chips dans sa voiture après une soirée à Liverpool.