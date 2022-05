Une bombe en vue à Anderlecht: Vincent Kompany pourrait partir, Felice Mazzu cité comme favori pour lui succéder

C'est la bombe de ce début de journée. Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato pour Sky Sport Italy, Vincent Kompany devrait quitter Anderlecht. L'entraîneur devrait quitter la Belgique et disposerait de deux offres à l'étranger, à savoir du Borussia Mönchengladbach et de Burnley, selon la DH et The Athletic.

Son successeur pourrait être, selon le journaliste italien, Felice Mazzu ! L'entraîneur de l'Union serait en négociation avec le club bruxellois pour remplacer Kompany, qui était revenu au club en 2019.