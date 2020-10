Encore un joueur du PSG touché par le coronavirus

Un joueur du Paris Saint-Germain a été testé positif au Covid-19 et a déclaré forfait pour le match de Ligue 1 samedi contre Dijon, a annoncé le club parisien à quelques heures de la rencontre, tout en dévoilant un groupe sans grande absence surprise.



Le joueur, testé vendredi et dont l'identité n'a pas été précisée, va "respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié", a indiqué le club. Sa participation au match de Ligue des Champions mercredi face à Istanbul Basaksehir est donc mise en doute. Pour la 8e journée de Ligue 1 samedi soir, le PSG a tout de même convoqué un groupe sans grande surprise, avec les absences attendues de Mauro Icardi, Marco Verratti, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye, blessés.



