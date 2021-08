Plus que quelques jours: voici quand Lukaku jouera son premier match avec Chelsea

Arrivé hier, Romelu Lukaku ne sera pas disponible pour la reprise de la Premier League, prévue ce weekend. Le joueur belge est plus que probablement forcé de se mettre en quarantaine. Mais il devrait ensuite retrouver sa place.

Les débuts de Romelu Lukaku à Chelsea, ce ne sera pas pour ce weekend. Chelsea relance sa saison en Premier League ce weekend, avec un match face au Crystal Palace de Benteke prévu demain à 16h. Mais le Diable Rouge, lui, n'y assistera pas en raison d'un "problème technique", selon les dirigeants des Blues. Et pour cause: Lukaku suit plus que probablement une quarantaine de cinq jours, comme l'exigent les autorités nationales.

Son retour dans le onze des Blues est donc à prévoir pour dimanche prochain, avec déjà un choc face à Arsenal. Un bon moyen d'entamer son second chapitre en tant que joueur de Chelsea.