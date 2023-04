Encore une blessure: la malchance se poursuit pour Eden Hazard

Si l'inquiétude n'est pas de mise pour ce match de Liga, l'accumulation de blessures peut inquiéter à deux semaines des demi-finales de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, a apporté plus de détails en conférence de presse et s'est montré rassurant.

Coup de chaud au Real Madrid : le club madrilène a dévoilé sa liste pour le match face à Gérone, demain. Beaucoup d'absents sont à dénombrer : Karim Benzema, Eduardo Camavinga, Rodrygo, David Alaba et... Eden Hazard. Le Belge s'est blessé à l'entraînement et ne pourra donc pas espérer disputer son troisième match sous les couleurs de la Maison Blanche ce mois-ci.

Les Français Karim Benzema et Eduardo Camavinga, victimes de "coups" selon Carlo Ancelotti, seront absents pour le déplacement du Real Madrid à Gérone mardi dans le cadre de la 31e journée de Liga, a annoncé le technicien madrilène lundi.



"On aura quelques absents : Benzema a pris un coup, Camavinga aussi, Rodrygo ne s'est pas entraîné aujourd'hui mais sera là demain (mardi, NDLR), Alaba est toujours en phase de récupération, et Mendy est toujours blessé", a énuméré Ancelotti lundi en conférence de presse d'avant-match.



Pour Karim Benzema, "il n'y a rien d'alarmant", a rassuré l'entraîneur italien. "Il se remet de son coup. Il jouera contre Almeria (samedi à 18h30), puis contre la Real Sociedad (le 2 mai à 22h00). J'espère qu'il se sentira bien, parce qu'il est très important pour nous. Il a affiché un très bon niveau sur ses deux derniers matches, et je crois que l'on doit maintenir ce niveau en le faisant jouer, et non pas en le préservant. Quand il va bien, lui veut jouer, doit jouer. Et nous, on a besoin de lui", a détaillé "Carletto".