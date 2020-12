Yannick Carrasco une nouvelle fois décisif: le Diable Rouge cartonne à l'Atlético Madrid (vidéo)

Yannick Carrasco continue d'aligner les bonnes prestations. Le Diable Rouge a délivré à Luis Suarez, sur coup franc, l'unique but de la rencontre entre l'Atlético Madrid et Getafe, offrant un succès à son entraîneur Diego Simeone pour sa 500e apparition sur le banc des Colchoneros.

Déjà passeur à trois reprises sur les deux dernières journées de Liga, Carrasco a aligné un 4e assist en déposant le cuir sur la tête de Luis Suarez (1-0, 20e). L'Uruguayen, arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, a inscrit son 8e but en 11 apparitions en championnat pour les Rojiblancos.

La seconde mi-temps, plus terne, n'a pas modifié l'issue de la rencontre. Ancien joueur du club, Diego Simeone est à la tête de l'Atlético Madrid depuis janvier 2012. Il affiche désormais le bilan de 301 victoires pour 81 défaites et 118 partages. Au classement, les Madrilènes restent en tête du classement et comptent 35 points en 14 matches. Le Real Madrid est 2e avec 32 points mais comptera deux matches de plus après son duel à Elche mercredi soir.