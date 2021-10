Après Lukaku, Batshuayi: encore une blessure pour les Diables Rouges

Michy Batshuayi s'ajoute à l'infirmerie des Diables Rouges. Titulaire avec le Besiktas contre l'Hatayspor en Turquie, le Diable Rouge n'a tenu que 6 minutes. Il s'est en effet effondré après une blessure au mollet et a dû céder sa place.

C'est une fameuse tuile pour notre équipe nationale, qui affrontera l'Estonie le 13 novembre et le Pays de Galles trois jours plus tard. Romelu Lukaku, touché à la cheville, est lui aussi blessé et déjà forfait. Il faudra attendre un jour ou deux pour en savoir plus sur les pépins de Batshuayi.