Énervé et fatigué, Kevin De Bruyne EXIGE des vacances: "Personne n'écoute les joueurs !"

Kevin De Bruyne est visiblement remonté. Sorti par précaution hier contre l'Angleterre, le Diable Rouge semble exténué. Et il ne s'est pas privé de le signaler.

C'est ce que l'on appelle un cri du coeur. Le Diable Rouge Kevin De Bruyne a tiré la sonnette d'alarme, lui qui condamne un calendrier intenable depuis la reprise du football. Un rythme effréné, notamment en Angleterre, justifié par la crise du coronavirus, qui a chamboulé totalement les différents calendriers.

Après le match contre l'Angleterre, De Bruyne n'a pas hésité à exiger d'avoir des périodes de repos. "L'été dernier, je n'ai eu que 8 ou 9 jours de vacances et je n'ai pas pu partir car ma femme était enceinte", explique le milieu de terrain. "Si la saison va à son terme, cela me fera donc 2 ans sans vraie pause. Or, c'est important pour la tête et le corps. Mais personne n'écoute les joueurs. On ne parle que d'argent mais des blessures vont arriver", a-t-il poursuivi, glissant ainsi un tacle à toutes les instances du football international.

Il faut dire que Kevin De Bruyne est apparu absolument exténué hier soir à Wembley. Sa présence contre l'Islande est quasiment certaine, mais il faut s'attendre à ce qu'il ne dispute pas le match dans son intégralité. Surtout avec la Ligue des Champions qui approche.