Envahir le terrain, faire semblant de tomber, demander en mariage: ce supporter s'est surpassé pour faire la plus originale des demandes (vidéo)

Les demandes en mariage sont souvent l'occasion de redoubler d'originalité. Ce supporter, capturé par une vidéo TikTok, l'a bien compris.

Alors qu'il se trouve dans les gradins pour soutenir son équipe, l'homme décide de monter sur le terrain, et de chuter quelques mètres plus tard. On pourrait croire qu'il se soit blessé dans sa course, mais pas du tout.

Des gens interviennent pour "lui porter secours", et alors que sa compagne le rejoint sur le terrain pour voir comme va son chéri, il se redresse, sort un petit présent de sa poche et demande sa dulcinée en mariage.

Si elle n'a pas l'air très convaincue au début, la demoiselle finira par accepter la demande. C'est mignon !