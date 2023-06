Envahissement de terrain et voitures brûlées: des supporters italiens pètent les plombs après la relégation de leur club

Ils ont complètement craqué, et pas que des fumigènes. Brescia, club de seconde division italienne, faisait face à la relégation ces deux dernières semaines. En effet, le club lombard a fini 16e de son championnat et devait affronter Cosenza, le 17e. Les barrages se déroulent en matchs aller-retour et le perdant est relégué dans la division inférieure.

Brescia partait favori. Il faut dire que le club n'avait pas perdu face à son opposant depuis plus de... 20 ans (6 victoires et 2 nuls sur ce laps de temps) ! Pourtant, les Bresciani se sont inclinés par le plus petit écart (1-0) lors du match aller, à l'extérieur. Ce jeudi, Brescia recevait Cosenza et menait au score 1-0, synonyme d'égalité sur l'ensemble des deux matchs et donc de prolongations. Mais pas de quoi inquiéter les fans du club tant il dominait son opposant du jour (63% de possession, 20 tirs à 2).