Équateur: un gardien exclu pour avoir uriné pendant un match

Le gardien de but argentin du club équatorien de Macara, Joaquin Pucheta, a reçu un carton rouge pour avoir uriné derrière son but lors du succès 1-0 contre Orense samedi en championnat, a indiqué à l'AFP le président de son club, confirmant des informations de presse.

"Il est effectivement allé derrière le but pour uriner et il semble que c'est pour cela qu'il a été exclu", a expliqué Miller Salazar.

Selon le journal en ligne Primicias, "Joaquin Pucheta est passé derrière les panneaux publicitaires et a uriné alors que le ballon était dans la moitié de terrain adverse". "À ce moment-là, les joueurs et l'encadrement d'Orense se sont plaints auprès de l'arbitre Roberto Sanchez, qui a fini par donner un carton rouge direct au gardien de but", poursuit Primacias.

La sanction a été prononcée dans les arrêts de jeu de la seconde période de cette rencontre de la neuvième journée de la première phase du championnat d'Equateur 2021.

Le but victorieux de Macara a été inscrit par le milieu gauche Segundo Portocarrero (68e), qui a fini par prendre la place du portier argentin dans les derniers instants du match.

Pucheta risque une suspension de trois à six mois selon le règlement du championnat équatorien.

Macara occupe actuellement la cinquième place du classement avec 15 points, trois unités derrière le leader Barcelona, tandis qu'Orense est à la dernière place avec cinq points.