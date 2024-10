Equipe de France: Des Bleus en quête de leaders sans Mbappé ni Griezmann

Avec la retraite d'Antoine Griezmann et le forfait polémique de Kylian Mbappé, qui a joué ce week-end avec le Real Madrid, et enfin celui de Dayot Upamecano lundi, l'équipe de France doit promouvoir de nouveaux leaders pour ses matches contre Israël et la Belgique.

. L'absence de Mbappé fait grincer

Ménagé avec les Bleus, le capitaine ne sera ni à Budapest jeudi pour affronter Israël ni en Belgique le lundi 14, dans le cadre de la Ligue des nations, alors qu'il a joué 30 puis 70 minutes avec son club, mercredi et samedi, créant un énorme malaise.