Equipe de France: Griezmann indispensable pour la 80e fois

"Grizou" est en train d'établir un record qui sera très difficile à battre. La deuxième série la plus longue de rencontres disputées sous le maillot de l'équipe de France remonte à Patrick Vieira, 44 matches entre 1999 et 2002.

"C'est une immense fierté", admet le pilier de Didier Deschamps. "Quand je suis arrivé près des chiffres de Patrick Vieira, c'était un peu l'objectif. On a vu que la santé suivait et suit toujours, que la confiance du coach et mon niveau de matches aussi suivaient... Je vais essayer de continuer à pousser le plus loin possible ce record".

"Et aider au maximum l'équipe et les coéquipiers", n'oublie pas de préciser ce joueur apprécié par le sélectionneur comme par Diego Simeone, son entraîneur à l'Atlético Madrid, pour son sens du collectif et son repli défensif. Contre l'Irlande, il a même pris un carton jaune en fin de match pour un tacle alors que la France gagnait tranquillement (2-0).

Griezmann avait commencé cette série le 31 août 2017 par un 4-0 contre les Pays-Bas où il avait ouvert le score. Depuis le sélectionneur n'a jamais joué un match sans celui qui est souvent présenté comme son "chouchou".