Equipe de France: les chantiers de Deschamps

Partager:

Une défense aux abois, une quête du N.9 encore inassouvie, une équipe en manque de leader sans Griezmann et un groupe qui tire la langue: les Bleus, considérés comme les grands favoris de l'Euro-2024, sont tombés de très haut samedi face à l’Allemagne en amical (2-0) et Didier Deschamps a pu mesurer l'ampleur du chantier qui l'attend. . Une défense à stabiliser

Le secteur défensif est sans doute celui qui doit le plus préoccuper le sélectionneur dans la dernière ligne droite menant au Championnat d'Europe (14 juin - 14 juillet). Deschamps, qui pensait avoir trouvé, avec le duo Konaté-Upamecano, une nouvelle charnière centrale après la Coupe du monde 2022 et la retraite internationale de Raphaël Varane, n'a pas réussi à aligner plus de trois fois ces deux joueurs côte à côte en 12 rencontres en raison des blessures. Cette instabilité n'est sans doute pas étrangère à la porosité défensive des Français, qui ne sont parvenus à garder leur cage inviolée qu'une seule fois en six matches, contre la modeste équipe de Gibraltar, écrasée 14-0 en novembre. . Un N.9 à trouver

Près d'un an et demi après la finale perdue du Mondial-2022, Deschamps est toujours à la recherche d'un avant-centre, capable de faire l'unanimité. Désireux de tourner en douceur la page Olivier Giroud, le patron des Bleus avait intronisé Randal Kolo Muani mais le Parisien a rapidement montré ses limites au plus haut niveau. Marcus Thuram, qui effectue une belle première saison à l'Inter Milan, semblait pouvoir assurer le relais mais sa prestation face à l'Allemagne ne lui a pas permis de marquer des points et de tuer le match. Dans ces conditions, c'est l'inusable et éternel Olivier Giroud qui, à 37 ans, voit sa cote remonter et reste le dernier recours. Contrairement à ses deux concurrents, l'attaquant de l'AC Milan n'a pas vraiment de problème d'efficacité et maîtrise le poste de N.9 à la perfection. Reste la question de l'âge et la difficulté pour le vétéran de tenir le choc physiquement durant 90 minutes et d'enchaîner les rencontres à haute intensité. Un casse-tête en perspective pour Deschamps.