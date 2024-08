Equipe de France: Olise, nouveauté de la rentrée?

Confirmé à son poste après le Championnat d'Europe et encore sous contrat jusqu'en 2026, le sélectionneur doit tenter de relancer ses troupes avec pour horizon le Mondial organisé dans deux ans aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Après un Euro au goût amer, l'heure de la rentrée a déjà sonné pour Didier Deschamps qui divulgue jeudi sa liste pour les deux matches de l'équipe de France en Ligue des nations contre l'Italie et la Belgique, avec le jeune attaquant Michael Olise, étincelant aux JO, comme possible nouveauté.

Le technicien, nommé en 2012, n'a pas échappé aux critiques après un tournoi continental décevant, conclu en demi-finales par une défaite sans appel face à l'Espagne (2-1) et marqué par l'inefficacité chronique du secteur offensif, la faillite de ses deux leaders Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, et un jeu trop frileux.

FRANCK FIFE

En attendant le début des qualifications pour la Coupe du monde en mars 2025, les deux premiers rendez-vous de la saison contre des adversaires prestigieux (l'Italie, le 6 septembre au Parc des Princes, la Belgique, le 9 septembre à Lyon) permettront donc de rapidement savoir s'il est parvenu à éloigner le spectre d'une fin de cycle et s'il a réussi à redonner du souffle et de l'allant à un groupe qui en a bien manqué en Allemagne.

Le patron des vice-champions du monde ne devrait toutefois pas bouleverser son ossature et s'appuiera encore, dans un premier temps au moins, sur son noyau dur de l'Euro. La principale ouverture pourrait se trouver en attaque avec la retraite internationale d'Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 réalisations), et l'incertitude concernant Kingsley Coman, très peu utilisé lors du Championnat d'Europe et à l'avenir flou au Bayern Munich, selon plusieurs médias qui évoquent un accord entre le club bavarois et Al-Hilal (Arabie saoudite).