Equipe de France: Tchouameni arrive "à maturité"

"Oui, je suis bien", répond le Madrilène (29 sélections, 3 buts) quand on lui demande s'il vit sa meilleure saison.

Aurélien Tchouameni, devenu l'un des patrons du milieu des Bleus, estime qu'il a "gagn(é) en maturité" et compte le montrer contre l'Allemagne de ses coéquipiers du Real Madrid Toni Kroos et Antonio Rüdiger, samedi à Décines.

Travailleur méticuleux, il s'est entouré d'une équipe personnelle avec un coach mental, un préparateur physique, un kiné... Il a aussi engrangé de l'expérience. "Il y a eu la Coupe du monde, les matches au Real, la période Ligue 1 qui m'a permis de me forger", explique le milieu passé aussi par Monaco.

"Tout le monde va devoir élever son niveau de jeu", nuance-t-il, "(Griezmann) est un joueur clef. Il va falloir récupérer plus de ballons, faire plus de passes, les milieux, les attaquants, les défenseurs... Ça va passer par l'équipe, on a ce qu'il faut pour pallier à cette blessure-là, ça va bien se passer".

- L'avènement -

L'avènement de Tchouameni, quasi systématiquement titulaire de Didier Deschamps depuis novembre 2021, coïncide avec la fin de l'ère Paul Pogba (suspendu pour dopage) et N'Golo Kanté (parti en Arabie Saoudite).