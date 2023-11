Equipe de France: tranquille comme Warren

Il possède un petit pécule de points avec ses notes du bac français, qui n'est pas la matière préférée de cet élève plutôt matheux de Terminale STMG. "Ça va, je m'en suis bien sorti: 10 à l'oral et 12 à l'écrit, ou l'inverse, je ne sais plus..." sourit-il.

En foot, il a beaucoup plus d'avance et pourrait devenir samedi à 17 ans, huit mois et 10 jours le plus jeune international français depuis Félix Vial, 17 ans, deux mois et 15 jours lorsqu'il joua contre le Luxembourg le 29 octobre 1911 (victoire 4-1).

"C'est sûr que ça va vite", s'amuse-t-il, "mais moi je ne me pose pas de question".