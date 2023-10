Equipe de France: une qualification à célébrer en beauté

La venue des Écossais n'entre pas dans ce cadre et sera surtout destinée à donner du temps de jeu aux remplaçants et à les faire participer à la fête, à l'issue de dix jours de rassemblement.

Le sélectionneur tient absolument à ce que ses joueurs évitent toute démobilisation et finissent parmi les cinq meilleurs premiers des qualifications, la condition pour faire partie des têtes de série aux côtés du pays-hôte, mais cet enjeu ne sera valable qu'en novembre à l'occasion des deux dernières rencontres du groupe B, contre Gibraltar (18 novembre à Nice) et en Grèce (21 novembre).

"On se retrouve dans la même configuration que le mois dernier avec le match le plus important au départ. Je ne vais pas négliger le deuxième mais ma logique c'est de pouvoir répartir le temps de jeu sans non plus mettre les joueurs en difficulté. (...) Faire quelque chose de cohérent, (...) il y a besoin de repères aussi, et les joueurs seront jugés par rapport à ce qu'ils feront demain", a déclaré le sélectionneur lundi.

- Giroud peut conforter sa position -

Le Stade de France étant indisponible en raison de la Coupe du monde de rugby avant des travaux en vue des Jeux olympiques de Paris-2024, c'est à Lille que les Tricolores vont entamer leur longue tournée en province, qui passera dans les prochains mois par Nice, Lyon, Marseille, Bordeaux et Metz.