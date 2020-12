Erling Haaland affole Manchester: City et United pourraient s'arracher le prodige norvégien selon un média anglais

Il n'en fallait pas plus pour attiser la rivalité entre les deux clubs de la ville de Manchester. Alors que City et United s'affronte ce samedi à Old Trafford pour le compte de la 12ème journée de Premier League. Les rivaux pourraient aussi s'affronter lors du prochain mercato estival. Le média britannique Daily Mail assure que les Mancuniens pourraient aligner les billets pour s'offrir les services d'Erling Haaland.

À seulement 20 ans, le géant norvégien a déjà démontré l'ampleur de ses talents en inscrivant 33 buts en 32 matchs auxquels il a participé avec le Borussia Dortmund. Il en faudra donc beaucoup pour l'arracher de la Ruhr. Selon le Daily Mail, les Citizens auraient fait de lui le remplaçant idéal de Sergio Aguero dont le contrat arrivera à son terme à la fin de la saison. Les Red Devils seraient également à la recherche d'un attaquant et souhaitent rester proche du dossier Haaland, rapporte le tabloïd anglais.

Quoiqu'il en soit, si Erling Haaland venait à quitter l'Allemagne, les deux Manchester devraient faire face à une rude concurrence venue d'ailleurs en Europe pour se l'arracher.

