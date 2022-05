Erling Haaland a-t-il un point faible ? Le joueur norvégien est actuellement en sélection, alors que son équipe s'apprête, elle aussi, à disputer ses premiers matchs de Ligue des Nations de la saison. L'attaquant est toujours aussi en forme, comme il l'a prouvé à l'entraînement.

De son mauvais pied, Haaland a piégé son gardien. Et pour cause: la frappe est surpuissante et parfaitement placée. Futur joueur de Manchester City, Haaland continue de terroriser les gardiens.