Rien ne l'arrête: le nouveau BIJOU d'Erling Haaland contre Schalke 04 (vidéos)

En Bundesliga, le Borussia Dortmund a remporté facilement le derby de la Ruhr face à Schalke 04 grâce à un doublé de l'inévitable Erling Haaland (45e et 79e) et à des buts de Jadon Sancho (42e) et de Raphael Guerreiro (60e).

Dortmund grimpe à la 6e place de Bundesliga avec 36 points, soit 13 de moins que le leader de la Bundesliga, le Bayern Munich qui a perdu à Francfort plus tôt dans la journée (2-1). Schalke est plus que jamais dernier de Bundesliga avec 9 points, huit de moins que l'avant-dernier, Mayence qui a gagné à Mönchengladbach (1-2).