Je l'aime un peu, beaucoup, Haaland folie

Hier soir, il a encore frappé. Celui que l’Europe a découvert alors qu’il martyrisait la défense de Genk en Ligue de Champions la saison dernière : Erling Haaland. Le jeune Norvégien est un phénomène absolument redoutable et l’a encore prouvé en inscrivant 2 buts et en délivrant une passe décisive lors de la victoire 2-3 de Dortmund à Séville hier soir. Ses chiffres donnent le tournis à qui veut bien se pencher dessus. Analyse.

Pour commencer doucement, Haaland a marqué dans tous les matchs de Ligue des Champions qu’il a disputé cette saison avec Dortmund. 5 matchs, 8 buts, un assit. Implacable. Et dire qu’il a raté deux matchs à cause d’une blessure.

En championnat, Coupe et Supercoupe d’Allemagne, le joueur de 20 ans (il est né le 21 juillet 2000) en est à 17 buts et 6 passes décisives en 19 matchs.

Au total de cette saison, qui est loin d’être finie, l’attaquant du Borussia a participé à 24 matchs, marqué 25 buts et délivré 7 passes décisives. Il reste encore 13 journées de championnat à disputer, plus la Coupe et la Ligue des Champions si Dortmund se qualifie. Imaginez les chiffres démentiels qui peuvent l’attendre à la fin de la saison…

Pour se donner un ordre d’idée, sur l’ensemble de la saison dernière (première partie de saison avec Salzburg avant de partir à Dortmund lors du mercato hivernal), Haaland avait joué 40 matchs pour un bilan stratosphérique de 44 buts et 10 passes décisives. Quand je vous disais que ses chiffres donnent le tournis.

Après une saison et demi sous les feux des projecteurs de la Ligue des Champions, le prodige norvégien a explosé tous les compteurs : 13 matchs et 18 buts.

D’une facilité déconcertante, Haaland est de la trempe de ceux qui savent ce qu’ils valent, ce qu’ils veulent et où ils vont. Il semble imperméable à la pression et se motive en se fixant des objectifs toujours plus grands. Hier soir encore, il disait avoir été inspiré et "boosté" par le triplé de Kylian Mbappe la veille.

Acheté seulement 20 millions d’euros à Salzburg, sa valeur marchande est désormais estimée à 110 millions par le site Transfermarkt. Sacrée plus-value pour le club allemand. Actuellement sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’avenir du Norvégien est assuré. Outre l’envie compréhensible du Borussia de garder son serial buteur, les grands clubs commencent à s’intéresser à son profil si unique. Le nom du Real Madrid est celui qui revient le plus souvent. Il est clair que Los Blancos auraient bien besoin d’un joueur avec un ratio comme le sien actuellement.

La saison est encore longue pour Haaland qui pourra, espérons le, continuer à enfiler les buts. Puis viendra l’Euro auquel il ne participera pas, la Norvège ayant échoué à se qualifier.

Mais tout porte à croire qu’à l’instar de Zlatan Ibrahimovic en Suède, Erling haaland fera une carrière internationale brillante, lui qui a déjà marqué 6 buts en 7 apparitions sous le maillot national.

Le temps est encore long pour le Norvégien mais s'il continue à empiler les buts comme il le fait actuellement, il y a quelques joueurs qui ont du soucis à se faire pour leurs records.