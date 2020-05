Espagne: Aritz Aduriz (Bilbao) prend sa retraite

"L'heure des adieux est arrivée": l'attaquant basque de l'Athletic Bilbao Aritz Aduriz va prendre sa retraite de joueur à 39 ans, a-t-il annoncé sur son compte Twitter mercredi.

"Et oui, l'heure des adieux est arrivée et c'est ainsi que se termine pour moi ce chemin, inoubliable et merveilleux du début à la fin. Merci beaucoup", a posté le joueur sur son compte Twitter, avec une photo de lui enfant, un ballon dans les bras.

"Le moment est venu. J'ai souvent dit que c'est le football qui te laisse avant que tu ne veuilles l'abandonner. Hier, les médecins m'ont recommandé de passer par la chirurgie le plus vite possible pour me faire poser une prothèse pour remplacer ma hanche, afin, au moins, d'affronter le plus normalement possible la vie quotidienne", a expliqué Aduriz dans son message en espagnol, en anglais et en basque.

"Malheureusement, mon corps a dit stop. Je ne peux plus aider mes coéquipiers comme je voudrais et comme ils le méritent. La vie d'un sportif professionnel, c'est aussi cela. C'est simple, très simple", a détaillé l'avant-centre, qui ne disputera donc pas la finale de Coupe du Roi rêvée contre la Real Sociedad, rival de Bilbao, repoussée à une date ultérieure en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Né à Saint-Sébastien, à une centaine de kilomètres de Bilbao, Aduriz a fait ses premiers pas avec l'équipe première de l'Athletic en 2002. Il est ensuite passé par Burgos, Valladolid, Majorque et Valence, avant de revenir à Bilbao en 2012.

Avec l'Athletic, il a remporté son premier trophée avec la Supercoupe d'Espagne 2016 dont il est devenu le héros: contre le champion d'Espagne en titre, le FC Barcelone, il inscrit un triplé à l'aller (4-0) avant de marquer le but de l'égalisation au match retour (1-1).

Cette saison encore, à 38 ans, il a douché le FC Barcelone à domicile lors de la première journée de Liga en marquant d'un magnifique retourné acrobatique à la 89e minute (1-0).

Aduriz a terminé deux fois meilleur buteur de la Ligue Europa (10 buts en 2015/16 et 8 buts en 2017/18), et deux fois meilleur buteur de son équipe en Championnat d'Espagne (18 buts en 2014/15 et 20 buts en 2015/16). Il compte par ailleurs 13 sélections avec l'Espagne.