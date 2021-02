Espagne: Barcelone s'impose chez le Betis avec un super Messi

Le FC Barcelone, avec une entrée en jeu décisive de sa superstar Lionel Messi en seconde période, s'est imposé 3 à 2 sur le terrain du Betis Séville, dimanche lors de la 22e journée du Championnat d'Espagne, et conserve ainsi la 2e place du classement.

L'équipe de Ronald Koeman reste cependant sept longueurs derrière le leader, l'Atlético, qui recevra le Celta Vigo lundi en clôture de la journée.

Le Real Madrid, vainqueur samedi à Huesca (2-1) est troisième ex-aequo avec le Barça, un point devant le FC Séville qui a dominé à domicile Getafe (3-0), samedi également.

Le Barça a débuté la rencontre sans Messi, Frenkie De Jong et Pedri, laissés au repos par Koeman après l'éprouvant quart de finale de Coupe du Roi remporté 5-3 après prolongation à Grenade mercredi. En revanche les trois Français Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Clément Lenglet étaient bien titulaires chez les Blaugranas.

Dominateur dans la première partie de la rencontre, le Betis a ouvert la marque à la 38e minute, par l'avant-centre Borja Iglesias, à la réception d'un centre d'Emerson côté droit devant le but de Marc-Andre ter Stegen.

Mais en seconde période l'entrée en jeu de Messi à la 57e minute a tout bouleversé, le prodige argentin égalisant seulement deux minutes plus tard d'un tir au ras du poteau (59e). Son 13e but en championnat cette saison, une unité derrière son ancien coéquipier aujourd'hui à l'Atlético, Luis Suarez.

Neuf minutes plus tard, les Catalans ont pris l'avantage sur un but contre son camp de Victor Ruiz (68): après un une-deux magnifique entre Jordi Alba et Messi, le premier centrait devant le but, et alors qu'Antoine Griezmann, très discret dimanche, ratait complètement sa reprise, le ballon rebondissait sur le tibia de Ruiz et finissait au fond des filets.

- Trincao ouvre son compteur -

Mais l'ancien défenseur de Villarreal se rachetait de la plus belle des manières à la 75e minute en égalisant de la tête sur un coup franc tiré par Nabil Fékir, auteur d'un très bon match. Un coup franc d'ailleurs sifflé pour une faute de Busquets sur l'ancien Lyonnais.

Le Barça réussissait cependant à arracher les trois points de la victoire sur un but splendide du jeune (21 ans) attaquant Trincao, entrée en jeu à la 57e, d'une frappe enroulée du gauche en pleine lucarne (87e). Le premier but de l'espoir portugais en Liga cette saison.

Lionel Messi et les siens en sont désormais à onze matches sans défaite, dont neuf victoires, six d'affilée !

Le Betis pour sa part, qui était invaincu en Liga depuis le 29 décembre (défaite 4-3 à Levante) subit un second coup d'arrêt après son élimination à domicile aux tirs au but en quart de finale de la Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, jeudi.

Avec 30 points l'équipe de Manuel Pellegrini reste accrochée à la septième place, cinq points derrière la Real Sociedad qui s'est facilement imposée sur son terrain aux dépens de Cadix (4-1) en début d'après-midi.

Dans les deux autres matches du jour l'Athletic Bilbao (10e) et Valence (12e) n'ont pu se départager (1-1), tandis qu'Osasuna (15e), à domicile, a battu Eibar (17e) 2-1.