Espagne/Coupe du Roi: le Barça déroule, le Real se fait peur

Le Real Madrid, mené 2-0, a réussi à renverser Villarreal 3-2 jeudi en huitième de finale de la Coupe du Roi, et s'est qualifié pour les quarts de finale, tout comme le FC Barcelone, qui a déroulé à Ceuta 5-0.

Défaits en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche face au FC Barcelone (3-1), les Merengues ont failli essuyer un nouvel échec jeudi : le milieu français Etienne Capoue a commencé à faire douter le Real avec un enchaînement sublime et un but à angle fermé dès la 4e minute, puis le jeune ailier nigérian Samu Chukwueze a doublé la mise juste avant la pause, à la 42e.

Mais après une première période catastrophique, le Real s'est réveillé : un but de Vinicius (57e), un autre d'Eder Militao, à la reprise d'une tête de Karim Benzema repoussée par le gardien Filip Jorgensen (69e), puis un dernier signé Dani Ceballos à la 86e, qui a arraché un ticket inespéré pour les quarts à la "Maison blanche".

"Tout le monde donne le Real Madrid pour mort. Mais nous ne baisserons jamais les bras, ni demain (jeudi, NDLR), ni dimanche, jamais. On va sortir de cette dynamique, qui n'est pas positive. Quand ? Je l'ignore. Mais je sais qu'on s'en sortira. Et pas trop tard, parce que cette équipe veut aller jusqu'au bout", avait prévenu Ancelotti mercredi en conférence de presse.

Les Madrilènes, avec la plupart de leurs cadres (Thibaut Courtois, Karim Benzema, Vinicius...) ont frissonné : complètement débordés en défense par les offensives de Villarreal en première période, ils ont mis longtemps à entrer dans leur match, mais ont été relancés par un Dani Cabellos intenable à son entrée (56e) à la place de Toni Kroos.

Déjà vainqueurs 2-1 en championnat le 7 janvier dans le stade rénové de La Ceramica, les hommes de Quique Setién ont failli réitérer l'exploit jeudi.

Capoue a même inscrit son troisième but en Coupe du Roi cette saison, mais le "Sous-marin jaune" a fini par couler en deuxième période.

- Doublé pour "Lewy" -

Plus tôt dans la soirée, le FC Barcelone a facilement disposé du modeste AD Ceuta (D3 espagnole) 5-0 pour se hisser vers les quarts.

Les Catalans ont tardé à ouvrir la marque, et ont dû patienter jusqu'à la 41e minute pour voir Raphinha débloquer la situation d'une magnifique frappe enroulée du gauche, effleurée par le gardien adverse.

Robert Lewandowski, suspendu en Liga et donc titularisé par Xavi en Coupe du Roi, a doublé la mise à la 50e à la conclusion d'une belle récupération de Franck Kessié. Puis Ansu Fati, entré à l'heure de jeu, a creusé l'écart à la 70e sur une jolie percée côté gauche, avant que Franck Kessié (77e) et Lewandowski (90e) ne scellent la victoire.

Sacré en Supercoupe d'Espagne après sa victoire lors du clasico dimanche (3-1) et leader en Liga, le Barça profite de son excellente dynamique pour franchir les tours, et rejoindra le Real, l'Atlético, la Real Sociedad et d'autres grosses écuries de Liga en quarts.