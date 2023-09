Espagne: des joueuses en grève rejoignent la sélection

Six footballeuses internationales espagnoles, dont cinq étaient en grève depuis l'affaire Rubiales, se sont présentées mardi à un premier rassemblement de leur sélection à Madrid même si elles avaient affirmé la veille qu'elles ne souhaitaient pas rejouer avec la Roja.

La joueuse du Real Madrid Olga Carmona, qui a marqué le but vainqueur en finale de la Coupe du monde le 20 août face à l'Angleterre, et quatre autres internationales en grève, ont rejoint leur sélectionneuse et son staff dans un hôtel près de l'aéroport de Madrid, a constaté une journaliste de l'AFP.