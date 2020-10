Espagne: Hazard-Benzema, connexion rétablie au Real

Les Madrilènes Marcelo (g), Karim Benzema (2eG), Marco Asensio (c) et Eden Hazard (d) se congratulent après l'un de leurs 4 buts contre Huesca, le 31 août 2020 au stade Alfredo Di StefanoOSCAR DEL POZO

L'électricité circule à nouveau entre Eden Hazard et Karim Benzema: le Belge, remis de sa blessure à la jambe droite, et le Français, qui a retrouvé toute son efficacité, ont permis au Real Madrid de dérouler 4-1 contre Huesca samedi pour la 8e journée de Liga.

Une semaine après le clasico remporté 3-1 au Camp Nou contre le FC Barcelone, le Real enchaîne: les Madrilènes ont plié la rencontre en un quart d'heure, avec une frappe limpide des 30 mètres du revenant Hazard (40e), un bel enchaînement contrôle de la poitrine, frappe du gauche de la part de Benzema (45e), puis une frappe à ras de terre de Fede Valverde (54e).

David Ferreiro (74e) a ensuite réduit l'écart, mais Benzema l'a encore accru dans les arrêts de jeu (90e+3), de la tête, pour signer un doublé.

La connexion francophone est donc rétablie au Real. Alors qu'il n'avaient plus brillé ensemble sur un terrain depuis juin dernier, Hazard et Benzema ont offert un bel aperçu de la menace que peut constituer leur association.

"On est heureux de son match. On sait toutes les qualités qu'a Eden, il a mis un joli but. On avait besoin de lui dès le début, dès la première période, parce qu'après son premier but, le match a été différent. Il n'a ressenti aucune gêne avec sa cheville, on est contents", s'est satisfait Zidane en conférence de presse d'après-match, samedi.

L'attaquant international belge (29 ans, 106 sélections), qui a connu une première saison minée par des blessures à répétition aux chevilles et un début de saison 2020-2021 gâché par une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, a retrouvé une place de titulaire samedi pour la première fois depuis le 7 août et le 8e de finale retour de Ligue des champions perdu chez Manchester City (2-1), après la vingtaine de minutes disputées mercredi à Mönchengladbach.

- Benzema a cherché Vinicius -

Les deux superstars ont également joliment combiné sur le côté gauche pour le troisième but inscrit par Valverde, sur un centre de Benzema.

Et l'avant-centre français a même tenté de multiplier ses échanges avec Vinicius, trois jours après la polémique née de ses propos acerbes sur ce dernier dans les couloirs du Borussia-Stadium, une fois que la pépite brésilienne a remplacé le Belge à l'heure de jeu (60e).

Zinédine Zidane, qui a enfin aligné samedi le trio d'attaque dont il a dit rêver, avec Benzema en avant-centre, Hazard à gauche et Marco Asensio à droite, peut enfin se réjouir de l'entente entre le Belge et le Français... mais aussi regretter le match mitigé d'Asensio, quasi invisible pendant 60 minutes.

Cette victoire face au promu Huesca fait toutefois du bien aux Merengues.

Trois jours après avoir évité le pire en C1 chez le Borussia Mönchengladbach (2-2), et une semaine après le clasico gagné, le Real Madrid récupère provisoirement la première place de la Liga devant la Real Sociedad, qui se déplace chez le Celta Vigo dimanche à 16h00 (15h00 GMT)...

Et le champion en titre prend confiance avant la réception de l'Inter Milan en Ligue des champions, mardi soir (21h00/20h00 GMT).