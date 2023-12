Espagne: l'Atlético Madrid, avec un Griezmann record, accroché par Getafe

Réduit à 10 après l'exclusion de Savic à la 38e minute, l'équipe de Diego Simeone a souffert et n'a pas tiré profit des 172e et 173e buts de Griezmann (44e, 69e s.p.), devenu co-meilleur buteur de l'histoire du club avec la légende Luis Aragonès.

Tout avait portant bien commencé pour l'Atlético, Griezmann, qui avait été mis en échec par le gardien David Soria quelques instants plus tôt, a marqué juste avant la pause. A la conclusion d'une contre-attaque rapide, le "Petit Prince" s'est détendu pour reprendre de volée un centre de Riquelme rallongé par un petit rebond capricieux. C'était cher payé, tant Getafe mettait une pression intense sur le but de Jan Oblak.

Si Morata à aggravé le score (63e), le voisin Getafe s'est accroché et est logiquement revenu au score par Borja Mayoral (53e, 90+3 s.p.) et Rodriguez (87e) grâce à une fin de match maîtrisée.

Mason Greenwood, en dynamiteur de l'attaque de Getafe, a manqué de précision et sa frappe a tutoyé l'arête (19e). L'enfant terrible du foot anglais, révélé à Manchester United, a été dans tous les bons coups de l'équipe qui l'a relancé après des poursuites pour violences conjugales et tentatives de viol sur sa compagne en 2022.

Par deux fois Greenwood a fait passer des sueurs froides à la défense de l'Atlético sans résultat.

Memphis Depay n'a guère eu de succès: servi à la limite du hors-jeu, il a décoché une frappe soudaine sur laquelle s'est détendu Soria (28e).

Mais Morata, à peine entré en jeu, à remis l'Atlético en tête d'une tête piquée qui a surpris David Soria (2-1, 63e).

Alors que Getafe prenait d'assaut le but adverse pour égaliser, une autre contre-attaque a été excellemment exploitée par les Colchoneros: sur une action anodine, Damian Suarez accrochait Mario Hermoso et concédait un penalty accordé après le recours à la VAR. Sans se poser de questions, Griezmann a alors marqué son 173e but et s'est offert un moment historique en devenant co-meilleur buteur de l'histoire du club avec Luis Aragonés, légende des années 1960-70.

Oscar Rodriguez a réduit le score d'une frappe déviée par le héros de la soirée (86e) et fait trembler les Matelassiers qui ont fini par céder sur un penalty transformé par Mayoral, son 12e but de la saison (90e+3).

Plus tôt dans la soirée, le FC Valence est allé s'imposer sur la pelouse du Rayo Vallecano, grâce à un but de Canos à l'heure de jeu (1-0). Avec ce succès, les hommes de Ruben Baraja restent à la 10e place (23 pts) juste devant leur victime de la soirée reléguée à trois longueurs.

Dans l'autre match de la soirée, le Séville FC s'est offert un succès précieux à l'extérieur (3-0) dans l'optique du maintien contre Grenade, grâce notamment à des buts des anciens pensionnaires de Ligue 1 Sergio Ramos et Lucas Ocampos.