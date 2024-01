Espagne: l'Atlético Madrid bat Valence et remonte sur le podium, Gérone en tête

Les Colchoneros, troisièmes grâce à une meilleure différence de but, reviennent ainsi à dix longueurs de leur rival du Real (2e, 54 points) et onze de Gérone (1er, 55 points), avec un match en retard à disputer mercredi contre le Rayo Vallecano.

Toujours intraitable à domicile, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a battu Valence dimanche (2-0) pour revenir à hauteur du FC Barcelone et grimper à la troisième place de Liga lors de la 22e journée, qui a vu Gérone s'accrocher à son fauteuil de leader.

Le portier adverse Mamardashvili a repoussé l'échéance en s'interposant devant Griezmann (17e, 24e) et Barrios (33e) avant de craquer juste avant la mi-temps.

Valence reste huitième avec quatre points de retard sur l'Europe et la Real Sociedad (6e, 36 points).

C'est le piston brésilien Samuel Lino qui a ouvert le score du gauche contre son ancienne équipe sur une sublime ouverture de Griezmann depuis sa moitié de terrain (45+5, 1-0).

Et l'Atlético a doublé la mise en seconde période grâce au deuxième but en deux matchs du Néerlandais Memphis Depay (57e, 2-0) pour sceller sa victoire.

Le club rojiblanco est désormais invaincu à domicile depuis plus d'un an et un revers 1-0 contre le Barça le 8 janvier 2023.