Espagne: le Barça frôle le naufrage mais arrache le nul face au Rayo Vallecano

Les Catalans, toujours troisièmes, donnent l'opportunité à l'Atlético Madrid de prendre leur place sur le podium en cas de victoire contre Majorque (21H), et pourraient voir le Real Madrid (2e, 32 points) et Gérone (1er, 34 points) creuser l'écart.

"On doit gagner ce genre de match si on veut gagner la Liga. On doit faire notre autocritique. On se pénalise tout seuls cette saison en offrant des choses (à l'adversaire)" a déclaré l'entraîneur barcelonais Xavi au micro de DAZN après le match.

En panne d'inspiration sans son prodige Gavi, forfait pour le reste de la saison et malgré les retours dans le onze de départ de ses deux chefs d'orchestre Frenkie de Jong et Pedri, le Barça a logiquement dominé la rencontre.

Mais comme à chaque sortie depuis leur défaite cruelle lors du Clasico contre le Real (2-1) en octobre dernier, les hommes de Xavi ont peiné à developper du jeu... et se sont fait surprendre par un adversaire plus agressif.