Espagne: le Barça renverse le Celta Vigo et prend la tête

Mené 2-0 à la 80e minute, le FC Barcelone a renversé le Celta Vigo à domicile samedi pour la 6e journée de Liga grâce à un but tardif de João Cancelo et un doublé de Lewandowski, pour prendre la tête du championnat.

En attendant le derby madrilène de dimanche entre le Real Madrid et l'Atlético, le Barça chipe la première place à son voisin catalan de Gérone, vainqueur 5-3 plus tôt contre Majorque et met la pression sur le Real.