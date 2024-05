Espagne: le Barça s'impose à Séville pour la dernière de Xavi

La rencontre de dimanche, sans enjeu sportif, a également marqué les adieux de Quique Sanchez Flores (59 ans), le coach de Séville, dont le club a décidé de se séparer six mois seulement après sa nomination.

L'avant-centre polonais du Barça, Robert Lewandowski, a marqué en Andalousie son 19e but de la saison. Il termine à la troisième place du classement des buteurs, à égalité avec l'Anglais du Real Madrid Jude Bellingham, et derrière l'Ukrainien de Gérone Artem Dovbyk (24 buts) et le Norvégien de Villarreal Alexander Sorloth (23 buts).

Le Marocain Youssef En-Nesyri a égalisé pour Séville (31e) puis Fermin Lopez a inscrit le but de la victoire pour les Blaugrana (59e).