Espagne: le FC Barcelone confirme son rebond contre Alavés, Vitor Roque frappe encore

Le champion d'Espagne en titre (3e, 50 points) double provisoirement l'Atlético Madrid (4e, 47 points) avant le derby madrilène de dimanche contre le Real (1er, 57 points) et reste au contact de son voisin de Gérone (2e, 55 points), qui accueille la Real Sociedad samedi soir.

Une petite embellie pour le FC Barcelone: le club catalan a enchaîné une deuxième victoire consécutive en championnat en allant s'imposer samedi à Alavés (3-1) lors de la 23e journée de Liga, et reprend la troisième place.

Un premier but en Liga depuis le mois de décembre pour le buteur polonais, qui avait déjà sauvé les siens au match aller avec un doublé (2-1), et une neuvième passe décisive de Gündogan toutes compétitions confondues.

Après plusieurs alertes, les Barcelonais se sont montrés efficaces et ont ouvert le score sur leur première occasion, Robert Lewandowski concluant d'un piqué une belle action collective passée par les pieds de Pedri, De Jong et Gündogan (23e, 1-0).

- Gündogan en patron, Vitor Roque encore décisif -

Le milieu allemand et son compère néerlandais Frenkie de Jong ont profité de la présence de Christensen en sentinelle pour évoluer plus haut sur le terrain et donner un peu d'allant à leur équipe, mais les Blaugranas ne sont pas parvenus à enfoncer le clou.

Et malgré une nette domination catalane c’est bien la formation andalouse qui s’est créée le plus de situations, poussant Iñaki Peña à deux sauvetages devant Guridi (36e) et Sola (45+1).