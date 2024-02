Espagne: le Real Madrid attend Mbappé

Si le train pour le Real Madrid ne passe en général qu’une fois, comme l'ont répété les supporters et observateurs de la Maison Blanche, Kylian Mbappé, lui, devrait bien avoir le droit à un deuxième ticket pour le club qui le fait rêver depuis l’enfance.

"Le Real Madrid attendait que Mbappé fasse le premier pas. Et il l'a fait", a analysé le journal sportif de référence en Espagne, qui pense que le capitaine de l'équipe de France, libre de s'engager où il le souhaite depuis janvier, va annoncer sa décision "dans les prochains jours.

Marca affirme que le champion du monde 2018 a déjà fait part aux dirigeants madrilènes "qu'il ne voulait jouer qu'au Real Madrid".

Son concurrent AS, qui se rappelle peut-être avoir annoncé trop tôt l’arrivée de l’attaquant français à l’été 2022, se veut plus prudent et se contente d’un "Adieu Paris", en précisant que le Real "gardera le silence tant que les deux équipes sont engagées en Ligue des champions".

Le club madrilène, avec lequel le clan Mbappé est actuellement en négociations sur son salaire selon une source proche du dossier, peaufinerait les derniers détails pour clore définitivement une quête qui dure depuis sept ans.