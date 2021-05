Espagne: le Real Madrid corrige Grenade 4-1 et reste en lice pour le titre

La joie de l’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema (g), et de ses coéquipiers, après avoir marqué le 4e but, lors du match de Liga, le 13 mai 2021 sur la pelouse de GrenadeJORGE GUERRERO

Le Real Madrid a maîtrisé Grenade 4-1 jeudi en clôture de la 36e journée de Liga, et reste en lice pour le titre, 2e au classement à deux petits points du leader, l'Atlético Madrid (1er, 80 pts).

Les hommes de Zinédine Zidane ont ouvert le score par Luka Modric (17e) et Rodrygo (45e+1). Jorge Molina, du haut de ses 39 ans, a réduit l'écart (71e), mais son but a immédiatement été annulé par les répliques d'Alvaro Odriozola (75e) et Karim Benzema (76e), sur deux erreurs du portier andalou Rui Silva.