Espagne: le Real Madrid domine Valladolid, Mbappé dans le dur

Pierre-Philippe MARCOU

Toujours en manque d'automatismes, le Real Madrid a décroché dimanche sa première victoire de la saison face au promu Valladolid (3-0) au Santiago Bernabéu, où la superstar française Kylian Mbappé n'a pas brillé pour ses débuts à domicile.

Poussif dans le jeu sans son prodige anglais Jude Bellingham, blessé et indisponible pour plusieurs semaines, le champion d'Espagne et d'Europe en titre s'en est remis à la puissance de frappe de son milieu uruguayen Federico Valverde, qui a transpercé le mur sur un coup franc joué indirectement (50e, 1-0), et au talent de ses remplaçants Brahim Diaz (88e, 2-0) et Endrick (90e+6, 3-0) en toute fin de rencontre.