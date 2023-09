Espagne: le Real Madrid donne une leçon de réalisme à Gérone et reprend la tête

Les Madrilènes doublent ainsi le FC Barcelone et prennent la tête avec un point d'avance, tandis que Gérone, leader avant la victoire du Barça contre Séville vendredi (1-0), est désormais troisième.

"On a fait un match solide. (...) On savait qu'ils pouvaient être dangereux. C'était important de bien défendre dans notre camp et c'est ce qu'on a fait", a déclaré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti sur Real Madrid TV.

D'abord dominés par les Catalans, qui réalisent le meilleur début de saison de leur histoire, les Merengue leur ont donné une leçon de réalisme en marquant trois buts contre le cours du jeu.

Les hommes de Michel, poussés par leurs supporters dans un stade Montivili plein à craquer, avaient pourtant mis la pression d’entrée, développant leur jeu collectif en étouffant les Madrilènes dans leur camp avec un pressing haut.