Espagne: le Real Madrid freiné par Séville et Sergio Ramos

Les Madrilènes conservent la première place du championnat espagnol, mais donnent l'opportunité à Gérone (2e, 22 points) et au FC Barcelone (3e, 21 points), qui reçoivent respectivement Almeria et l'Athletic Bilbao dimanche, de rattraper leur retard.

Le Real a cru ouvrir le score dès la 4e minute sur une mauvaise sortie du gardien norvégien Nyland, mais le but de Valverde a été refusé pour un hors-jeu de Bellingham.

Hormis ces deux alertes, ce sont les Andalous qui se sont procuré les meilleures occasions, Carvajal sauvant sur sa ligne une frappe de Rakitic avant que Kepa ne s'envole pour sortir la tentative d'Ocampos qui filait en lucarne (23e).

Pour ses retrouvailles avec son ancien club, où il a tout gagné entre 2005 et 2021, Sergio Ramos, 37 ans, a montré qu'il avait encore de beaux restes et s'est interposé devant Alaba (35e) et Kroos (58e) pour garder sa cage inviolée.

Au bon souvenir de son époque madrilène, le défenseur espagnol s'est plusieurs fois retrouvé au milieu d'échauffourées, notamment face à Rudiger et Ocampos, sans conséquence.