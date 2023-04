Espagne: le Real Madrid puni par le Villarreal de Chukwueze à quatre jours de Chelsea

Quatre jours avant la réception de Chelsea en quarts de finale aller de Ligue des champions, le Real Madrid cale aussi: les Merengues ont été punis par un doublé de Samu Chukwueze, s'inclinant 3-2 à Bernabeu contre Villarreal, samedi, pour la 28e journée de Liga.

Alors que les Blues ont été battus 1-0 à Wolverhampton, le Real avait ouvert la marque à la 16e sur un but contre son camp de Pau Torres. Puis Villarreal a égalisé à la 39e grâce à un bijou individuel de Samu Chukwueze, et malgré le but de Vinicius après la pause (48e), le "Sous-marin jaune" a encore réussi à revenir grâce à un but de José Luis Morales (70e) validé par le VAR, avant de repasser devant grâce à un nouveau but magnifique de Chukwueze (80e), d'une frappe brossée.