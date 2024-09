Espagne: le Real Madrid renverse l'Espanyol Barcelone, Mbappé enchaîne

Largement dominateur et plus convaincant que lors de ses dernières sorties, le Real s'est réveillé en seconde période sous l'impulsion du Brésilien Vinicius Junior, après l'ouverture du score des Catalans contre le cours du jeu sur un but contre son camp du gardien belge Thibaut Courtois (54e, 1-0).

C'est d'abord l'inusable Dani Carvajal qui a égalisé sur une situation similaire de l'autre côté du terrain (58e, 1-1), avant que Vinicius n'offre le ballon du 2-1 à son compère Rodrygo d'un extérieur du pied sublime (75e, 2-1).

Servi dans la surface par Kylian Mbappé, "Vini" a creusé l'écart quelques instants plus tard (78e, 3-1) et a laissé à l'attaquant français le luxe de transformer le penalty obtenu par Endrick (90e, 4-1) et signer un quatrième but en six rencontres de championnat.