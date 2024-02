Espagne: le Real Madrid s'impose à Getafe et s'installe seul en tête

Un coup dur pour le Real, déjà privé d'Eder Militao et David Alaba jusqu'à la fin de la saison, avant deux rendez-vous cruciaux dans la course au titre contre l'Atlético Madrid dimanche et Gérone le 10 février, et le huitième de finale de C1 contre Leipzig trois jours plus tard.

Joselu s'est offert un doublé du gauche sur un bel enchaînement (56e, 2-0), alors que Getafe aurait pu égaliser sur une frappe tendue de Greenwood qui a heurté le poteau gauche de Lunin.

Altruiste, le buteur espagnol de 33 ans a offert sur un plateau la balle du 3-0 à Vinicius, qui a raté l'immanquable en tentant de dribbler Soria alors qu'il avait le but grand ouvert (62e).

Sans conséquence sur le succès sérieux des Merengues, qui signent un premier clean-sheet depuis près d'un mois toutes compétitions confondues.

Le duel de "Pichichis" annoncé par la presse espagnole entre Jude Bellingham et Borja Mayoral, co-meilleurs buteurs du championnat avec 14 réalisations, n'a en revanche pas donné de vainqueur.