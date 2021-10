Espagne: malgré Griezmann, l'Atlético accroché sur le fil à Levante

Malgré un but d'Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre, a concédé le nul 2-2 sur le fil à Levante jeudi en clôture de la 11e journée de Liga, et reste 6e à 5 points du leader, la Real Sociedad (24 points), vainqueur du Celta Vigo 2-0.

Grâce à ses recrues, l'Atlético a pris par deux fois l'avantage, d'abord par Antoine Griezmann de la tête (12e), puis par son remplaçant Matheus Cunha (76e), mais Levante a réussi à revenir à chaque fois pour arracher le point du nul sur son terrain, grâce à deux pénaltys transformés par Enis Bardhi à la 37e et à la 90e minute, dans les dernières minutes du match.

S'ils ont gagné beaucoup de rencontres sur le même schéma, en arrachant des points dans le final, cette fois, le scénario s'est retourné contre les hommes de Diego Simeone, expulsé de son banc sur carton rouge à la 81e pour protestation... tout comme Rober Pier côté Levante, qui a vu rouge après le coup de sifflet final.

Les Madrilènes pointent désormais à la 6e place du classement, à cinq points de la Real Sociedad, leader (avec un match en plus) après sa victoire 2-0 sous la pluie sur la pelouse du Celta Vigo un peu plus tôt en soirée, grâce à un but et une passe décisive de son prodige suédois Alexander Isak.

"On ne doit pas prendre comme excuse les 200 coups de pied sur Joao Felix, les deux pénaltys sifflés en leur faveur, les 70 cartons jaunes que l'on a reçus... Non. On doit seulement progresser en tant qu'équipe. Ca devient urgent", a tancé Simeone en conférence de presse d'après-match.

- Griezmann, étoile filante -

Malgré le résultat mitigé, le point positif à retenir est la très bonne entame de match côté rojiblancos. Antoine Griezmann a notamment orchestré un astucieux une-deux de la tête avec Felipe pour marquer son premier but de la saison en Liga (il en avait déjà marqué trois en C1).

Le champion du monde français commence à montrer l'étendue de son talent chez les Colchoneros : il a osé faire des appels en profondeur et a proposé de multiples solutions offensives aux siens... avant de s'éteindre peu à peu, comme le reste de son équipe.

Touché au pied gauche après un accrochage avec le capitaine de Levante José Luis Morales (24e), Griezmann a offert de beaux mouvements avec Joao Felix, lui aussi étincelant en début de match, puis a cédé sa place au deuxième buteur côté Atlético, Matheus Cunha, auteur de son premier but sous son nouveau maillot.

Mais ces buts seront à chaque fois annulés par Enis Bardhi sur pénalty, alors que le N.10 de Levante n'avait pas trouvé la mire depuis le 17 février.

A noter qu'en soirée, Getafe, la lanterne rouge, a gâché l'occasion d'empocher sa première victoire de la saison : après avoir ouvert le score, les banlieusards madrilènes se sont fait rejoindre par Grenade dans les arrêts de jeu (1-1).