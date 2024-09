Espagne: Mbappé libéré après ses premiers buts en Liga

Avec cette victoire, le Real remonte à la deuxième place avec huit points, comme L'Atlético Madrid et Villarreal, et à quatre longueurs du FC Barcelone, large vainqueur (7-0) de Valladolid samedi.

Dans les autres matches de dimanche, Gérone (5e) est allé battre le FC Séville.

Thomas COEX

Depuis son premier but et son premier titre en Supercoupe d'Europe, le 14 août à Varsovie, Mbappé n'avait plus trouvé le chemin des filets et les critiques commençaient à fleurir dans la presse espagnole.

Samedi, son entraineur Carlos Ancelotti avait réaffirmé que sa recrue star n'avait "pas de problème d'adaptation".

"Il n'a pas marqué, c'est vrai mais il joue très bien et il a été à chaque fois très dangereux. Je ne crois pas qu'il ait de problème d'adaptation", avait déclaré Ancelotti pointant plutôt le manque d'équilibre de son équipe.

- Offrandes de Valverde et Vinicius -

Thomas COEX

Avant ses buts, les meilleures situations du Real Madrid ont été pour Kylian Mbappé.

S'il n'a pas toujours été mis dans de parfaites situations par ses partenaires, à l'image de ce service un peu trop appuyé de Vinicius après une bonne sortie de balle de Mbappé (39e), le N.9 du Real a aussi parfois manqué de précision sur son dernier geste.