Espagne: Messi, le record de "Pichichi" de Zarra dans le viseur

En lice pour être sacré meilleur buteur du championnat d'Espagne pour la septième fois, la superstar Lionel Messi, capitaine d'un Barça à la dérive qui affronte Alavés dimanche (19H00 GMT/21H00 locales), pourrait battre le record de la légende Telmo Zarra et ses six trophées de "Pichichi".

Malgré une saison catastrophe pour le Barça, Messi continue d'enchaîner les records: alors que les Catalans se déplacent dimanche sur le terrain d'Alavés pour leur dernier match de la saison en Liga, Messi s'apprête à prendre seul les commandes du classement des joueurs ayant remporté le plus de fois le très compétitif trophée de "Pichichi" en Espagne, devant l'ex-mythique attaquant de l'Athletic Bilbao Telmo Zarra.

Avec 23 buts au compteur pour l'instant, la superstar argentine est en tête du classement des meilleurs buteurs de Liga cette saison encore (après ses trois sacres consécutifs depuis 2017), devant l'avant-centre français du Real Madrid Karim Benzema (21 buts) et l'attaquant espagnol de Villarreal Gerard Moreno (16 buts).

Le sextuple Ballon d'Or a commencé sa saison très fort, avec 12 buts lors de ses 10 premiers matches du championnat d'Espagne. On se souvient notamment de ses deux triplés contre le Celta Vigo (9 novembre) et contre Majorque (7 décembre) à un mois d'intervalle à peine, et surtout de son joli quadruplé contre Eibar le 22 février, pour la "manita" du Barça (5-0).

Mais la Pulga n'a pas dominé le classement avec autant d'aisance que lors de ses trois derniers titres consécutifs, où il a à chaque fois dépassé la barre des 30 buts sur une saison en Liga (36 en 2019, 34 en 2018, 37 en 2017).

La preuve: rien n'est encore joué pour le classement 2020, car Karim Benzema, auteur d'un doublé jeudi pour offrir le 34e sacre en Liga de son histoire au Real Madrid, pourrait dépasser l'Argentin lors du déplacement des Merengues chez le voisin Leganés, dimanche soir (19H00 GMT).

S'il conserve son avantage en tête du classement du "Pichichi", Messi deviendra le seul joueur de l'histoire à avoir remporté sept trophées de meilleur buteur du championnat d'Espagne, qui rend hommage depuis 1953 au mythique attaquant de l'Athletic Bilbao Rafael "Pichichi" Moreno.

En revanche, Messi ne glanera pas un quatrième Soulier d'Or consécutif (trophée récompensant le meilleur buteur des championnats européens), qui devrait sans doute revenir au buteur polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski (34 buts en Bundesliga cette saison).

Le trophée devrait même échapper à la doublette Messi-Cristiano Ronaldo pour la deuxième fois seulement depuis plus de dix ans (Diego Forlan à l'Atlético en 2009, et Luis Suarez à Liverpool en 2014, a égalité avec Ronaldo).

Les dix derniers vainqueurs du classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne:

2018-2019: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 36 buts

2017-2018: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 34 buts

2016-2017: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 37 buts

2015-2016: Luis Suarez (URU/FC Barcelone), 40 buts

2014-2015: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), 48 buts

2013-2014: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), 31 buts

2012-2013: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 46 buts

2011-2012: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 50 buts

2010-2011: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), 40 buts

2009-2010: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 34 buts

Les joueurs titrés le plus de fois au classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne:

6 trophées:

Telmo Zarra (ESP/Athletic Bilbao) en 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953

Lionel Messi (ARG/FC Barcelone) en 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019

5 trophées:

Alfredo Di Stefano (ARG-ESP/Real Madrid) en 1954, 1956, 1957, 1958 (titre partagé), 1959

Enrique 'Quini' Castro (ESP/Gijon, FC Barcelone) en 1974, 1976, 1980, 1981, 1982

Hugo Sanchez (MEX/Real Madrid) en 1985, 1986, 1987, 1988, 1990

4 trophées:

Ferenc Puskas (HUN-ESP/Real Madrid) en 1960, 1961, 1963, 1964

...